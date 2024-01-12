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مصر

الصحة: 10 آلاف و648 سريرًا تحت إشراف "القومى للصحة النفسية".. وغلق 3 مراكز لعلاج الإدمان

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ 473 زيارة لمنشآت الصحة النفسية، من خلال الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، التابعة للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وذلك من بداية شهر يناير وحتى نهاية ديسمبر عام 2023.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية، إلى 807 أطباء، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبًا.

ورشة عمل وندوة توعوية

وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس القومي للصحة النفسية نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدربًا من العاملين بالصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
 

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من جانبه، أشار الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 202 منشآة.

الحملات التفتيشية

وأكد الدكتور حسن محمود أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل دون ترخيص، منوها إلى أن عدد الأسرّة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و648 سريرا.

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وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 20 ألفا و388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزارة أطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة إجازة عيد الميلاد المجيد، ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

الصحة المجلس القومى للصحة النفسية مراكز لعلاج الإدمان حقوق المريض النفسي ورشه عمل ندوة توعوية

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