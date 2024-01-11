الخميس 11 يناير 2024
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مصر

الصحة توقّع مذكرة تفاهم بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

وقّعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع شركة بريستول مايرزسكويب الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية المُقدمة لمرضى الثلاسيميا وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم وقّع عليها من جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة بريستول مايرزسكويب الشرق الأوسط وإفريقيا السيد أوسكار ديلجادو، المدير العام والممثل القانوني للشركة، لافتًا إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الصيدلانية البيولوجية العالمية الرائدة في اكتشاف وتطوير وتقديم الأدوية.

تحديات مرض الثلاسيميا

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم دراسة عبء وتحديات مرض الثلاسيميا على مستوى كافة محافظات الجهورية، والعمل على إصدار التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العلاج الخاصة بمرض الثلاسيميا، وذلك من خلال جهات متخصصة في مجالات اقتصاديات الصحة والأبحاث والسياسات الصحية، لاتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين رحلة علاج المريض.

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وأضاف "عبدالغفار" أنه بموجب مذكرة التفاهم يتم رفع كفاءة ومهارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا، وذلك من خلال عقد تدريبات وورش عمل متخصصة متكاملة لتدريب الفرق الطبية وفقًا للمعايير العالمية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم برنامج دعم لمرضى الثلاسيميا.

تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الوزارة أكدت أن تلك المذكرة من شأنها خدمة أهداف الوزارة وتحقيق رؤيتها في تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا، وتيسير حصولهم على الأدوية المبتكرة بشكل مستمر، بما يضمن وقايتهم من الإصابة بالأمراض المهددة للحياة.

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