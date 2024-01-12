رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ينفى مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة.

وقال إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وبخاصة الوقود.

ولفت إلى أن إسرائيل ألقت الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب محكمة العدل الدولية.

وأكد أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.

وتابع: "طالبنا إسرائيل بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات، وأعلنت مصر عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، عن أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع".