استعرضت قناة القاهرة الإخبارية أبرز ردود الفعل الدولية والعربية بشأن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن.

وجاءت ردود الفعل كالتالي:

بلجيكا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر. إن هجمات الحوثيين المستمرة تشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة وتمثل تصعيدًا لا يفيد أحدًا.

روسيا: ندين الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن، هذه الضربات غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

إيطاليا: لقد رفضت روما المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن، نحن نفضل اتباع سياسة التهدئة في البحر الأحمر بدلًا من المواجهة العسكرية.

ألمانيا: نحن على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن.

الناتو: الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

الخارجية العراقية: من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية وندين العدوان على اليمن وسيادته، وترى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلًا للمشكلة وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب.

الخارجية الكويتية: نتابع بقلق واهتمام بالغين أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية العمانية: نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، لقد حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة.