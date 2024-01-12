الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز ردود الفعل الدولية والعربية بشأن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن

جريدة الدستور

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية أبرز ردود الفعل الدولية والعربية بشأن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن.

وجاءت ردود الفعل كالتالي: 

بلجيكا: نعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر. إن هجمات الحوثيين المستمرة تشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة وتمثل تصعيدًا لا يفيد أحدًا.

روسيا: ندين الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن، هذه الضربات غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

إيطاليا: لقد رفضت روما المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن، نحن نفضل اتباع سياسة التهدئة في البحر الأحمر بدلًا من المواجهة العسكرية.

ألمانيا: نحن على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن.

الناتو: الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

الخارجية العراقية: من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية وندين العدوان على اليمن وسيادته، وترى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلًا للمشكلة وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب.

الخارجية الكويتية: نتابع بقلق واهتمام بالغين أحداث البحر الأحمر ونشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية العمانية: نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، لقد حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة.

القاهرة الإخبارية اليمن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن بلجيكا روسيا إيطاليا المانيا الناتو

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