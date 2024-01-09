"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر لطالما تحملت عبء اللاجئين، واعتبرتهم ضيوفًا، مُشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نحتاج لسياسات مختلفة.

وأشار الباز خلال لايف "البساط أحمدي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن عدد اللاجئين في مصر بلغ 8.7% من إجمالي المقيمين فيها، 56% منهم يقيمون في 5 محافظات هي "القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية"، و60% من اللاجئين يقيمون في مصر منذ 10 سنين، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع من 15 سنة وأكثر ويتقلدون وظائف.

وأوضح الباز، أن الدولة أعادت فتح ملف اللاجئين، مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية نتيجة زيادة التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فجاء إلى مصر لاجئون من سوريا وليبيا واليمن، مع توقعات بموجة جديدة من النازحين السودانيين.

وأشار الباز، إلى أن وجود اللاجئين في مصر أثر على أسعار الشقق، مردفًا: "المصريون مش عارفين يشتروا، والسودانيون رفعوا قيمة الإيجارات، بيستهلكوا سلع وموارد بالأسعار التي يحصل عليها المصري، وهذا ليس عدلًا".

وأردف: "مصر لم تفتح ملف اللاجئين إلا مع أزمة اقتصادية صعبة، لتضع العالم أمام مسئولياته، وأنها لن تتحمل عبء اللاجئين، العالم مسئول، لا بد أن يتحمل تكلفة هذا العبء".

ولفت إلى أن تسجيل اللاجئين يعقبه إجراءات، منوهًا أن اللاجئين كانوا يحصلون على خدمات صحية مجانية تماما مثل المصريين، والدولة تحملت هذا العبء منذ 15 سنة، وهو عبء كبير جدًا".

وتابع: "لازم نتوجه لسياسات أخرى، لكن مصر لا تنوي طرد اللاجئين، وإنما تقوم بعمل تنظيم، وأن من تسبب في دفعهم للجوء يتحمل، ومن يخشى انتقالهم في إجراءات عشوائية يتحمل".