"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لحادث اغتيال القيادى اللبنانى وسام حسن طويل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو للقطات الأولى من حادث اغتيال القيادي بحزب الله اللبناني وسام حسن طويل.

وأظهر الفيديو السيارة التي كان يستقلها وسام حسن الطويل، وهي متفحمة تمامًا.

وقال أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقل المسئول العسكري في حزب الله بمنطقة بنت جبيل جنوب لبنان، في مسقط رأسه، وهو أحد أبرز المسئولين الميدانيين.

ولفت إلى أن الطويل كان له دور بارز في إدارة العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية.