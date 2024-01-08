الإثنين 08 يناير 2024
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من هو القيادى اللبنانى وسام حسن طويل الذى قتل فى قصف إسرائيلى؟

وسام حسن طويل
وسام حسن طويل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، إنفوجرافًا يستعرض أبرز المعلومات عن القيادي اللبناني وسام حسن طويل، الذي قتل جراء هجوم إسرائيلي في حي "خربة سلم" بجنوب لبنان.

القيادي اللبناني وسام حسن طويل، لقبه العسكري "جواد"، وهو قائد بقوات النخبة في حزب الله اللبناني، ومسئول ميداني بارز في الجنوب.

يعتبر من قيادات الصف الثاني في كتيبة الرضوان، وهو مسئول وحدة الدروع في حزب الله اللبناني.

وكانت وسائل إعلام كشفت عن مقتل مسئول في حزب الله ومرافقه جراء قصف إسرائيلي، استهدف سيارته في حي "خربة سلم" جنوب لبنان، وأفادوا بأن السيارة تفحمت بالكامل.

وسام حسن طويل القيادي اللبناني وسام حسن طويل هجوم إسرائيلي خربة سلم بجنوب لبنان كتيبة الرضوان حزب الله اللبناني

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