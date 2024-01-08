الإثنين 08 يناير 2024
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أبرز الاغتيالات الإسرائيلية لعناصر حزب الله اللبنانى (فيديو)

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، إنفوجرافا يوثق الاغتيالات الإسرائيلية لعناصر حزب الله اللبناني، في الداخل اللبناني وخارجه، حيث وثقت 4 اغتيالات، اثنتان منها في لبنان، واثنتان آخران في سوريا، بخلاف اغتيال القيادي اللبناني وسام حسن طويل، اليوم في حي "خربة سلم" بجنوب لبنان.

وفيما يلي أبرز الاغتيالات الإسرائيلية لعناصر حزب الله اللبناني:

16 فبراير 1992، تم اغتيال عباس الموسوي أمين عام حزب الله، حيث قتل بضربة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوب لبنان.

19 يوليو 2004، تم اغتيال غالب عوالي قيادي بارز في حزب الله،  في انفجار بسيارة ملغومة في بيروت.

12 فبراير 2008 اغتيال عماد مغنية، قيادي بارز في حزب الله، قتل في تفجير سيارة ملغومة بدمشق.

19 ديسمبر 2015، اغتيال سمير القنطار سياسي بارز وعضو في حزب الله، اغتيل في قصف على مبنى جنوب دمشق.

8 يناير 2024، اغتيال  القيادي اللبناني وسام حسن طويل، من قيادات الصف الثاني في كتيبة الرضوان، وهو مسئول وحدة الدروع في حزب الله اللبناني، وقتل جراء هجوم إسرائيلي في حي "خربة سلم" بجنوب لبنان.

 

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