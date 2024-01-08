ما فرص نجاح جنوب أفريقيا في إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية؟

أكد الباحث القانوني الدكتور نجيب بيطام، الأكاديمي والباحث الحقوقي، أن محكمة العدل الدولية ستعقد هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الدعوى رفعت أمام العدل الدولية وليست الجنائية الدولية، لأن الجنائية الدولية مختصة بالأشخاص، أما العدل الدولية تختص بالدول.

جنوب إفريقيا تستند لتقرير من أكثر 80 صفحة يوثق ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح أن جنوب إفريقيا تستند في الدعوة التي قدمتها إلى تقرير يتشكل من أكثر 80 صفحة، موثق بكل الدلائل التي توثق، ارتكاب وخرق دولة إسرائيل، لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وإسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية، وملزمة بأحكام الاتفاقية.

وأردف أن جنوب إفريقيا والدول العربية وتركيا، تعتقد أن إسرائيل خرقت الاتفاقية الدولية مما يؤسس للدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا.

وردا على سؤال إلى أي مدى يمكن أن تدعم التقارير الصادرة من منظمات حقوقية دولية طلب جنوب إفريقيا، قال بيطام، إن جنوب إفريقيا تستند إلى دعائم من عديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعنى بشأن حقوق الإنسان، ولديها ملفات توثق خرق إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، واستندت لتقارير كثيرة من الحقوقيين والهيئات الحقوقية والقانونية.

إسرائيل اعتادت الإفلات من المساءلة الدولية ولن تفلت من المساءلة القانونية

وأردف: "إسرائيل اعتادت الإفلات من المساءلة الدولية من خلال الموقف الداعم من الولايات المتحدة لها في مجلس الأمن من خلال إعمال حق الفيتو، تمكنت إسرائيل من الإفلات من مجلس الأمن بفعل الفيتو الذي تمارسه الولايات المتحدة، لكن لن تتمكن من الإفلات من المساءلة القانونية".

وأشار إلى أن سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي تحتضر، حتى أن بلجيكا اتخذت قرارا تاريخيا ومنعت بعض المواد الإسرائيلية من الدخول إلى بلجيكا، لخرقها مباديء حقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وتابع: "إذا تمكنت من الإفلات سياسيًا لن تتمكن من الإفلات قانونيا، وهو ما دفع بها للقبول أن تأتي لمحكمة العدل وتقدم دفوعها تريد أن تظهر بمظهر الضحية، لكن العالم شاهد أن ما تقوم به ليس دفاعا عن النفس وإنما جرائم ضد الإنسانية".

هل قرارات محكمة العدل الدولية لتجريم إسرائيل بالإبادة الجماعية ملزمة؟

ولفت إلى أن سمعة إسرائيل تزداد سوءًا، ومخرجات الدعاوى التي تنظرها محكمة العدل الدولية غير إلزامية، هي قرارات استشارية لهيئات الأمم المتحدة المتمثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الإدانة من شأنها أن تحرج إسرائيل أخلاقيًا وسياسيًا على الصعيد العالمي، وسبق أن شاهدنا قرار محكمة العدل الأوروبية بمنع الصيد في سواحل دول الصحراء الغربية، والتزمت به الدول الأوروبية.

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