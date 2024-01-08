الإثنين 08 يناير 2024
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"لم يحترم القانون فى حياته".. لماذا أرسلت إسرائيل القاضى أهارون باراك إلى "العدل الدولية"؟

القاضي أهارون باراك
القاضي أهارون باراك

أوضح الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، سبب اختيار الحكومة الإسرائيلية، للقاضي أهارون باراك لتمثيلها أمام جلسة محكمة العدل الدولية، للحكم في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

وقال نسيبة، خلال مداخلة عبر سكايب، بنشرة أخبار الثالثة، المذاعة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن القاضي أهارون باراك ترأس المحكمة العليا لفترة طويلة، وهو مشهور في المعايير الإسرائيلية بأنه قام بثورة حقوق إنسان في المحاكم الإسرائيلية، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في الداخل.

وأضاف: "عندما نحلل قرارات هذا القاضي، نجد أنه لم يحترم القانون الدولي في حياته المهنية، وعلى سبيل المستوطنات فهو لم يحكم بشرعيتها على الرغم من عدم شرعيتها وفقًا للقانون الدولي، ولم يحكم أيضًا بعدم شرعية الجدار الذي بناه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن الاحتلال يعلم جيدًا أن هذا القاضي هو أفضل من يمكن أن يقدمه للعالم؛ لأنه مشهور وصاحب كتابات واسعة".

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