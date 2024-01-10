عاجل.. إحداهما توفر 101 مليار دولار.. الباز يكشف عن فرصتين واعدتين لمصر فى 2024

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن عام 2024 في تقدير عدد من المسئولين المصريين عام صعب جدًا؛ لأنها أعلى سنة في خدمة الدين، تقدر بـ25 مليار دولار، والمتوقع من إيرادات الدولة ضعيف، وهناك تراجع كبير في الإيرادات.

ولفت خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الأحداث العالمية لا تبشر بموسم سياحي جيد، كما أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت.

وكشف الباز، أنه رغم هذه الصعوبات، إلا أن هناك فرصتين واعدتين، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات داخل الحكومة، أن الطروحات الجاهزة والمشروعات الاستثمارية لو جاهزة يدخل مصر 101 مليار دولار، إلا أن المشروعات متعطلة، طروحات أراضي متعطلة بسبب اللوائح والموظفين، مردفًا: "الموظف في إيده الورقة مش عاوز يمضي، خائف من المسئولية، وهي عقبات بيروقراطية شديدة في طريق الاستثمار".

ولفت إلى أن أزمة غزة سببت أزمة كبيرة اقتصاديًا، إلا أن هناك اتفاق بين الأطراف الدولية على إعادة إعمار غزة، وستكون مصر صاحبة النصيب الأكبر في إعادة الإعمار.

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