الباز: "المصريين عندهم مليارات الدولارات تحت البلاطة" (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن أزمة الدولار ساهم فيها بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الذين حثوا المواطنين على الاستثمار في الذهب والعملة الصعبة.

أضاف الباز، في بث مباشر مع برنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الناس لمّت دولارات في البيت، بيوت المصريين فيها مليارات الدولارات تحت البلاطة، والناس بتضارب في الدولار بجنون، وفي الذهب".

لفت إلى أن سعر الذهب مرتفع عالميًا، إلا أن المضاربة في الذهب رفعت سعره أكثر: "خلقنا جزءًا كبيرًا جدًا من الأزمة بحالة الخوف، وفيه ناس اشتروا دولارات وكسبوا ملايين، ناس اتخرب بيتها، وناس عملت ثروات ضخمة".

وأردف: "اللي اشترى الدولارات بيطلع يتهم الدولة، ينكر كذلك وجود أسباب خارجية للأزمة، مثل جائحة كورونا، الحرب الروسية، ثم حرب غزة، وكلها عوامل أثرت في اقتصاديات كبيرة، بينما الاقتصاد المصري ناشئ، بعد أن كنا على شفا حفرة من الإفلاس، ثم تلقيت ضربات متتالية".

وختم: "نحن نمر بظرف صعب، الحكومة والشعب محتاجين أن نعمل سويًا، ولا أقول إن المواطن هو المسئول الأول عن حل الأزمة، إنما الحكومة هي المسئولة بنسبة تسعة من 10، والمواطن يتحمل العُشر الأخير".

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