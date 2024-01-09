الباز يكشف كيف أثر اللاجئون على أسعار الإيجارات فى مصر (فيديو)

كشف د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" كيف تأثر المصريون باللاجئين في مصر، وكيف أثر ذلك على الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الباز، خلال بث مباشر مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن عدد اللاجئين يمثل 8.7% من إجمالي المقيمين على أرض مصر، و6% منهم يعيشون باندماج داخل المجتمع من 15 سنة وأكثر، ويتقلدون الوظائف التي يتقلدها المصريون.

ولفت إلى أن اللاجئين يحصلون على السلع والخدمات بنفس الأسعار التي يحصل عليها المواطن المصري، إلا أن وفرة الأموال لدى اللاجئ، رفعت قيمة الإيجارات.

وأردف: "المصريين مش عارفين يشتروا، والسودانيون رفعوا قيمة الإيجارات، بيستهلكوا سلعا وموارد بالأسعار التي يحصل عليها المصري، وهذا ليس عدلًا".

أوضح الباز أن استهلاك اللاجئين يمثل عبئًا إضافيًا على مصر، وأن مصر كانت تتحمل هذا العبء بصدر رحب، لكن الظرف الاقتصادي الآن أصبح صعبًا، وصرنا بحاجة لسياسات مختلفة ولتقنين أوضاعهم حتى يتحمل العالم مسئوليته تجاه اللاجئين.