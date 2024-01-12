الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين؟

الملاحة الدولية
الملاحة الدولية

كشف إلياس فرحات الخبير العسكري، عن حجم تأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن القوات اليمنية لم توقف الملاحة الدولية في باب المندب، وإنما تعرضت فقط للسفن المتجهة لإسرائيل، أما باقي السفن فكانت تعبر بشكل طبيعي.

ولفت إلى أنه بعد الضربة الأمريكية البريطانية، صدر بيان عسكري يمني يتعهد بالرد على الولايات المتحدة وبريطانيا، مردفًا أن الولايات المتحدة تريد جعل باب المندب منطقة نزاع، وستتسبب في غلقه أمام كل الملاحة، وليست المتجهة لإسرائيل، وهو أمر خطير على الملاحة الدولية.

وأردف أنه بعد الضربة الأمريكية، لم تسجل أي هجمات للحوثيين على السفن، لكنه لم تسجل أيضًا مرور سفن باتجاه إسرائيل، لافتًا إلى أنه حتى الآن فإنه المتوقع أن يوجه الحوثيون نداءات للسفن المتجهة لإسرائيل، وإذا تابعت ستوجه ضربات إليها، واستبعد استهداف الحوثيين للسفن البريطانية والأمريكية، وأنه ما زال التركيز على السفن الإسرائيلية.

 

اقرأ أيضًا: مفاجأة عن تأثير محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية على الداخل الإسرائيلي

الملاحة الدولية الحوثيين بريطانيا وامريكا القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

هل محكمة العدل الدولية خيار فعال لإعادة الحق الفلسطينى؟

أبرز ردود الفعل الدولية والعربية بشأن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن

هل تُحَاسب إسرائيل على جرائمها من “العدل الدولية”؟

خبير علاقات دولية: إسرائيل خدعت المجتمع الدولى باعتبارها الضحية ومصر كشفت الوضع

عاجل.. إحداهما توفر 101 مليار دولار.. الباز يكشف عن فرصتين واعدتين لمصر فى 2024

الباز: "المصريين عندهم مليارات الدولارات تحت البلاطة" (فيديو)

الباز يكشف كيف أثر اللاجئون على أسعار الإيجارات فى مصر (فيديو)

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا