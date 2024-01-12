كيف تتأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين؟

كشف إلياس فرحات الخبير العسكري، عن حجم تأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن القوات اليمنية لم توقف الملاحة الدولية في باب المندب، وإنما تعرضت فقط للسفن المتجهة لإسرائيل، أما باقي السفن فكانت تعبر بشكل طبيعي.

ولفت إلى أنه بعد الضربة الأمريكية البريطانية، صدر بيان عسكري يمني يتعهد بالرد على الولايات المتحدة وبريطانيا، مردفًا أن الولايات المتحدة تريد جعل باب المندب منطقة نزاع، وستتسبب في غلقه أمام كل الملاحة، وليست المتجهة لإسرائيل، وهو أمر خطير على الملاحة الدولية.

وأردف أنه بعد الضربة الأمريكية، لم تسجل أي هجمات للحوثيين على السفن، لكنه لم تسجل أيضًا مرور سفن باتجاه إسرائيل، لافتًا إلى أنه حتى الآن فإنه المتوقع أن يوجه الحوثيون نداءات للسفن المتجهة لإسرائيل، وإذا تابعت ستوجه ضربات إليها، واستبعد استهداف الحوثيين للسفن البريطانية والأمريكية، وأنه ما زال التركيز على السفن الإسرائيلية.

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