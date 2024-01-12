الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل محكمة العدل الدولية خيار فعال لإعادة الحق الفلسطينى؟

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال رئيس مؤسسة إدنبرة الاسكتلندية، الدكتور كولن كوب، إن الإجراءات التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملاءمة، والوقت حاسم ومناسب للغاية، مؤكدًا أن كثيرا من الإجراءات المتخذة تعطي مثالا يحتذى به للعالم أجمع.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا خطوات صحيحة وسليمة في الاتجاه المناسب، بناء على كافة المشروطيات الخاصة بالمحكمة والإجراءات اللازمة لطرح الاتهام بارتكاب إبادة جماعية، وقدمت حججا مفصلة والكثير من التفاصيل والدلائل والبراهين، متوقعًا أن تكون النتيجة مثمرة للغاية.

وأردف: "أنا على قناعة بأن قطع إمدادات المياه، وتدمير منازل الناس، سيسبب كثيرا من التداعيات على المدنيين، واستخدام قنابل بالغ وزنها آلاف الأطنان سيتسبب في خسائر هائلة في صفوف المدنيين، وهي قنابل ذات تدمير شامل وجماعي، بجانب النظر إلى عدد القتلى والجرحى، وآلاف الفلسطينيين وآلاف الأطفال تركوا دون آباء".

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية سوف تعقد الجلسات للاستماع، وستأخذ وقتا طويلا قبل أن تصدر الحكم، لكن جنوب إفريقيا قدمت تحليلات دقيقة ومفصلة لا يمكن دحضها، وهي أزمة يتفق عليها الجميع. التهمة ضد إسرائيل لا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن الإسرائيليين لا يعترفون بقوة محكمة العدل الدولية، ولا بد من إقناع المملكة المتحدة التي تمتنع عن التصويت بإدانة إسرائيل. 

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا المشروطيات الإجراءات اللازمة إبادة جماعية إمدادات العدل الدولية محكمة العدل الدولية

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