الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس نتيجة تطورات الأوضاع فى البحر الأحمر

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إنه لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

وأكد أن الملاحة منتظمة من الاتجاهين، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 يناير الجاري، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. 

واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشرًا واضحًا على ما سبق أن حذرت منه مرارًا وتكرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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