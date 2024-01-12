ضياء رشوان: فلتدع إسرائيل المساعدات تدخل مباشرة من رفح إلى غزة جنوبًا وشمالًا

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مصر، وأنها المسئولة عن إدخال المساعدات لقطاع غزة، قائلًا: "فلتدع إسرائيل المساعدات تدخل من منفذ رفح مباشرة إلى قطاع غزة إلى الجنوب والشمال".

ولفت رشوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه بسبب تعطيل إسرائيل نقل المساعدات وتفتيشها في كرم أبوسالم، ونقلها إلى سيارات فلسطينية، جعلت مصر الشاحنات المصرية تذهب مباشرة إلى كرم أبوسالم، ثم تقوم بنقلها مباشرة إلى أنحاء غزة، بدون تفريغها إلى شاحنات فلسطينية حتى تحقق وصولًا أسرع.

اقرأ أيضًا: