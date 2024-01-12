الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: فلتدع إسرائيل المساعدات تدخل مباشرة من رفح إلى غزة جنوبًا وشمالًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مصر، وأنها المسئولة عن إدخال المساعدات لقطاع غزة، قائلًا: "فلتدع إسرائيل المساعدات تدخل من منفذ رفح مباشرة إلى قطاع غزة إلى الجنوب والشمال".

ولفت رشوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه بسبب تعطيل إسرائيل نقل المساعدات وتفتيشها في كرم أبوسالم، ونقلها إلى سيارات فلسطينية، جعلت مصر الشاحنات المصرية تذهب مباشرة إلى كرم أبوسالم، ثم تقوم بنقلها مباشرة إلى أنحاء غزة، بدون تفريغها إلى شاحنات فلسطينية حتى تحقق وصولًا أسرع.

 

اقرأ أيضًا: 

ضياء رشوان: مستعدون بالسماح لكل الصحفيين بالدخول من رفح وعلى إسرائيل التعهد بحمايتهم

أكاذيب إسرائيل في محكمة العدل.. ضياء رشوان: الاحتلال يتبع سياسة الهروب إلى الأمام

ضياء رشوان هيئة الاستعلامات المصرية إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

ضياء رشوان: مستعدون بالسماح لكل الصحفيين بالدخول من رفح وعلى إسرائيل التعهد بحمايتهم

أكاذيب إسرائيل فى محكمة العدل.. ضياء رشوان: الاحتلال يتبع سياسة الهروب إلى الأمام

حقيقة تعليق الملاحة بقناة السويس نتيجة تطورات الأوضاع فى البحر الأحمر

كيف تتأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين؟

مفاجأة عن تأثير محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية على الداخل الإسرائيلى

هل محكمة العدل الدولية خيار فعال لإعادة الحق الفلسطينى؟

أبرز ردود الفعل الدولية والعربية بشأن الضربة الأمريكية البريطانية على اليمن

هل تُحَاسب إسرائيل على جرائمها من “العدل الدولية”؟

الأكثر قراءة

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا