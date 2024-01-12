الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مستعدون بالسماح لكل الصحفيين بالدخول من رفح وعلى إسرائيل التعهد بحمايتهم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة جاءتها طلبات كثيرة وعديدة من الصحفيين الأجانب للدخول إلى غزة من معبر رفح، مشيرًا إلى أنه أعلن على المعبر لكل الزملاء عن أنه غير مسئول عن سلامتهم، خاصة أن أكثر من 110 صحفيين فلسطينيين قد استشهدوا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "أطلب من إسرائيل علانية لو يتعلق الأم بالدخول من الجانب المصري سنسمح لكل الصحفيين بالدخول، لكن على إسرائيل أن تعلن أنها مسئولة عن كل صحفي يدخل وسنمدها بأسمائهم، ويجب أن يكونوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأنهم لن يُمسوا".

ولفت رشوان، إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا، لأنها لم تعهد أن تحاكم، والآن تحاكم على جريمة إبادة جماعية، وهي تزعم أنها لم يبد في العالم أحد إلا اليهود، لذا ما يحدث انقلاب لكل المعايير، وإسرائيل تفعل كل ما تظن أنه ينجيها، ترمي بالكرة إلى الجانب المصري.

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ضياء رشوان الصحفيين الأجانب رفح غزة صحفي فلسطيني القاهرة الإخبارية

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