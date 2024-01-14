القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا على النايل سات.. وتشكيل المنتخب

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا وذلك من قبل محبي رياضة كرة القدم وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات منتخب مصر في البطولة.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا على النايل سات

يمكن معرفة القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا على النايل سات من خلال موقع الدستور في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء في كافة المجالات والتي تهم قطاع عريض من المواطنين حيث يمكن ضبط إشارة البث عبر الإحداثيات التالية:-

قناة Bein Sport HD Max 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: إريتو فيديو جارد.

قناة Bein Sport HD Max 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: BISS.

قناة Bein Sport HD Max 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: BISS.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة المغربية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود تريزيجية، عمرو مرموش، مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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