سعر الدولار اليوم الإثنين 22-1-2024 مقابل الجنيه المصري في مصر منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، استقرارًا وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتتسبب تحركات قيمة الدولار في تأثيرات واسعة على السوق المحلي، حيث تتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمتابعيه لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 محركات بحث جوجل في منتصف التعاملات، لذا نرصد آخر تحديث لسعره لأنه دائمًا يرتبط سعر صرف الدولار ببعض أسعار السلع في الأسواق مثل الذهب.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي واصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.