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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 22-1-2024

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يحرص الكثير من المواطنين المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024 في مصر عبر جوجل، في بداية تعاملات الصباح، حيث سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية متوسط صرف مبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، طبقا لبيان البنك المركزي الأخير المنشور في  موقعه الإلكتروني.

 

سعر الدولار والعملات الأجنبية  مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الاثنين 22- 1-2024، وأسعار العملات.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك بلوم مصر
حقق سعر الدولار في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
قُدم سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري محافظًا على مستوياته بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

جاء سعر الدولار في بنك مصر حول معدلاته بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية
عُرض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
طُرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
حافظ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي على قيمته: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
ثبت سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" وتباين الإسترلينى أمام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الاثنين 22 يناير
سجل سعر الريال السعودي اليوم 22-1-2024، بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الاثنين 22 يناير
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو  اليوم الاثنين 22 يناير 
أما سعر اليورو اليوم 22-1-2024 في البنك الأهلي المصري فسجل 33.41 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 22 يناير 
وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 38.93 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22 يناير  
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي، 99.29 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 22 يناير 
وسعر الدرهم الإماراتي اليوم 22-1-2024 في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر 

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