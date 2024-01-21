غسل 7 ملايين جنيه.. استمرار حبس تاجر العملات الأجنبية المشبوهة 15 يومًا

أقر متهم بالاتجار في النقد الأجنبي، أمام جهات التحقيق بغسل 7 ملايين جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقد أصدر قاضي المعارضات، قرارا باستمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط المتهم، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.

وتبين من التحقيقات تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الدراجات النارية وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.