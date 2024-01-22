الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

الريال السعودى
الريال السعودى

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22-1-2024 في مصر بالتعاملات المسائية، أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

أسعار العملات اليوم في مصر

 

وينشر الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

 

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

 

 سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 22 يناير 2024  سجل نحو 0.27 دولار.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 1 ريال سعودي يعادل 3.735 ليرة سورية اليوم الاثنين 22 يناير 2024.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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