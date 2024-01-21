الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة علي ان يتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الاحد  21-1-2024 في مصر، أول يوم عمل بعد انتهاء  الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وينشر الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاحد 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندريه، سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك saib سجل نحو 8.10 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي سجل نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

 بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

 بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

 بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاحد 21 يناير 2024  سجل نحو 0.27 دولار.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 21 يناير 2024.

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