لينك تقديم وظائف البريد المصرى 2024.. والأوراق والشروط المطلوبة

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 من الموضوعات التي ترفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث عدد كبير من الأفراد عن الوظائف الحكومية التي قام بإعلانها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة 900 وظيفة خالية في هيئة البريد المصري، وسوف يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أهم التفاصيل حول وظائف البريد من حيث رابط التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدة وظائف خاليه في البريد المصري والتي منها: (وظيفة مهندس كهرباء- وظيفة مهندس ميكانيكا- وظيفة مهندس تخطيط النقل- وظيفة مهندس ميكانيكا سيارات- وظيفة مهندس تشغيل وسائل نقل- وظيفة إخصائي مكتب بريد- إخصائي بريد- خدمة عملاء- وظيفة محام بالدرجة الثالثة).

بدأ التقديم على الوظائف الحكومية لشغل 900 وظيفة في هيئة البريد المصري عبر بوابة الوظائف الحكومية من مساء الخميس 18 يناير 2024 وينتهي التقديم في يوم 31 يناير.

شروط وظائف البريد المصري 2024

هناك عدة شروط يجب أخذها في الاعتبار قبل التقديم على الوظائف الحكومية لهيئة البريد المصري وهي:

يجب أن يكون مصري الجنسية.

يتمتع بسمعة حسنة.

ألا يكون حكم عليه سابقاً بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

لا يكون سبق له الفصل من الخدمة سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي ولم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل .

لا تزيد سن المتقدم على الوظائف على 30 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

يكون التقدير التراكمي للمتقدم «جيد» على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف مهندسا حاصلا على بكالوريوس هندسة ملائما مع طبيعة العمل.

يجب أن يكون المتقدم على وظائف إخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

أن يكون المتقدم على وظيفة محام حاصلا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

يجتاز المتقدم على الوظائف الامتحانات والتدريبات المقررة.

اجتياز التدريبات المقررة من الهيئة المعنية.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

إقرار بقبول العمل في أى مكان في مصر.

إيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع البنوك مثل بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي، ويكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد

لا بد من تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري والتي منها هي:

صورة شخصية للمتقدم على الوظيفة.

بطاقة الرقم القومي (الوجهان).

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهان حسب الأحوال).

المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

أما فيما يخص المتقدمين على وظيفة محام أو وظيفة مهندس تجهيز كارنيه القيد بنقابة المحامين أو المهندسين.

تجهيز ورقة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

تحديد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

تجهيز إيصال الإيداع البنكي.

في حالة وجود إعاقة تجهيز شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024

يتم التقديم على وظائف الهيئة القومية للبريد عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــا.

الضغط على تقديم طلب.

إنشاء حساب جديد في بوابة الوظائف.

اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.

تحميل المستندات المطلوبة للوظيفة يجب أن تكون أصلية وملونة باستثناء ورقة الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

رفع الصور بصيغة jpg ولا يتعدي حجم الملف 1 ميجا.