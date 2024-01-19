الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم وظائف البريد المصرى 2024.. والأوراق والشروط المطلوبة

البريد المصري
البريد المصري

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 من الموضوعات التي ترفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث عدد كبير من الأفراد عن الوظائف الحكومية التي قام بإعلانها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة 900 وظيفة خالية في هيئة البريد المصري، وسوف يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أهم التفاصيل حول وظائف البريد من حيث رابط التسجيل والشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدة وظائف خاليه في البريد المصري والتي منها: (وظيفة مهندس كهرباء- وظيفة مهندس ميكانيكا- وظيفة مهندس تخطيط النقل- وظيفة مهندس ميكانيكا سيارات- وظيفة مهندس تشغيل وسائل نقل- وظيفة إخصائي مكتب بريد- إخصائي بريد- خدمة عملاء- وظيفة محام بالدرجة الثالثة).

بدأ التقديم على الوظائف الحكومية لشغل 900 وظيفة في هيئة البريد المصري عبر  بوابة الوظائف الحكومية من مساء الخميس 18 يناير 2024 وينتهي التقديم في يوم 31 يناير.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 ورابط التقديم

شروط وظائف البريد المصري 2024

هناك عدة شروط يجب أخذها في الاعتبار قبل التقديم على الوظائف الحكومية لهيئة البريد المصري وهي:

  • يجب أن يكون مصري الجنسية.
  • يتمتع بسمعة حسنة.
  • ألا يكون حكم عليه سابقاً بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • لا يكون سبق له الفصل من الخدمة سواء بحكم أو قرار تأديبي نهائي ولم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل .
  • لا تزيد سن المتقدم على الوظائف على 30 عاما من تاريخ نشر الإعلان.
  • يكون التقدير التراكمي للمتقدم «جيد» على الأقل.
  • يجب أن يكون المتقدم للوظائف مهندسا حاصلا على بكالوريوس هندسة ملائما مع طبيعة العمل.
  • يجب أن يكون المتقدم على وظائف إخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.
  • أن يكون المتقدم على وظيفة محام حاصلا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.
  • يجتاز المتقدم على الوظائف الامتحانات والتدريبات المقررة.
  • اجتياز التدريبات المقررة من الهيئة المعنية.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • إقرار بقبول العمل في أى مكان في مصر.
  • إيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع البنوك مثل بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي، ويكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد 

لا بد من تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري والتي منها هي:

  • صورة شخصية للمتقدم على الوظيفة.
  • بطاقة الرقم القومي (الوجهان).
  • صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهان حسب الأحوال).
  • المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.
  • أما فيما يخص المتقدمين على وظيفة محام أو وظيفة مهندس تجهيز كارنيه القيد بنقابة المحامين أو المهندسين.
  • تجهيز ورقة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
  • تحديد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.
  • تجهيز إيصال الإيداع البنكي.
  • في حالة وجود إعاقة تجهيز شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024

يتم التقديم على وظائف الهيئة القومية للبريد عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــا.
  • الضغط على تقديم طلب.
  • إنشاء حساب جديد في بوابة الوظائف.
  • اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.
  • تحميل المستندات المطلوبة للوظيفة يجب أن تكون أصلية وملونة باستثناء ورقة الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
  • رفع الصور بصيغة jpg ولا يتعدي حجم الملف 1 ميجا.

اقرأ أيضًا 

بعد إعلان الحكومة عن وظائف شاغرة.. تعرف على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024

وظائف البريد المصري لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وظائف البريد المصري 2024 البريد المصري البريد المصرى 2024 البريد

مواد متعلقة

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 ورابط التقديم

الأكثر قراءة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة