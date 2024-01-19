بعد إعلان الحكومة عن وظائف شاغرة.. تعرف على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024

قامت عدد من الاماكن الحكومية بالاعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها في عام 2024، لذا يحاول كثيرون الاستعلام عن لينك بوابة الوظائف الحكومية في عام 2024 للدخول على تلك الوظائف الشاغرة والتقديم فيها لاسيما انها فرصة ينتظرها الكثيرون.

وقامت وزارة القوى العاملة بإنشاء وتوفير رابط إلكتروني للتقديم على تلك الوظائف الحكومية للعام الجديد عام 2024، وايضا للقيام بالاطلاع على النتائج بعد الانتهاء من التقديم على تلك الوظائف، حتى تسهل على المواطنين المستفيدين الاستعلام عنها وتقديم كافة الأوراق المطلوبة لشغل تلك الوظائف.



ومن خلال السطور التالية يقدم موقع جريدة الدستور طرق وكيفية الاستعلام عن لينك بوابة الوظائف الحكومية لعام 2024، بعد ارتفاع معدلات البحث عنها خلال الساعات الماضية للتقديم على الوظائف المتاحة عليها.

بوابة الوظائف الحكومية 2024

لينك بوابة الوظائف الحكومية لعام 2024 وشروط التقديم على تلك الوظائف:



الخطوة الأولى:

القيام بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

الخطوة الثانية:

القيام بالضغط على خانة كلمة "وظائف".

الخطوة الثالثة:

القيام بالتعرف على جميع التفاصيل التي تخص الوظائف المتاحة والشاغرة وقراءة شروطها جيدا.

الخطوة الرابعة:

القيام بمطالعة كل التفاصيل التي تتعلق بالإعلانات الخاصة بالوظائف جيدا.

الخطوة الخامسة:

في حالة وجود الإعلان عن الوظيفة المناسبة للشخص المطلع على الاعلانات يجب قراءة كل الشروط والاطلاع عليها بعناية ومعرفة مدى تطابقها.

الخطوة السادسة:

بعد ذلك يتم القيام بتسجيل البيانات بعناية وقراءتها أكثر من مرة للتأكد من صحتها ثم الضغط على خانة كلمة "تقديم الآن".



استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2024



لمعرفة نتائج التقديم على الوظائف الحكومية لعام 2024:

الخطوة الأولى:

الدخول الى رابط الموقع من خلال الضغط على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/



الخطوة الثانية:

القيام بالضغط على خانة كلمة “استعلام”.

الخطوة الثالثة:

القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الخطوة الرابعة:

القيام بادخال كود التقديم على الوظيفة المطلوب الاستعلام عنها.

الخطوة الخامسة:

القيام بالضغط على خانة كلمة “بحث”.

الخطوة السادسة:

سيتم اظهار مواعيد الاختبارات للوظيفة المقدم عليها.

الخطوة السابعة:

القيام باختيار موعد الاختبار المحدد للمستعلم عن الوظيفة.

الخطوة الثامنة:

القيام بالضغط على خانة كلمة “تم” للتحقق من موعد الاختبار.

شروط تقديم بوابة الوظائف الحكومية 2024



ويجب التعرف على مجموعة الشروط للتقديم على وظائف الحكومة المصرية عن طريق بوابة الوظائف الحكومية لعام 2024 في السطور التالية:

اولا: يجب التأكد من أن كافة الشروط المعلن عنها للتقدم إلى الوظيفة تنطبق تماما على المتقدم اليها.

ثانيا: يجب توفر المستندات المطلوبة للتقدم إلى الوظيفة وتقديمها فورا عند طلبها.

ثالثا: يجب ألا يزيد سن المتقدم أكثر من خمسة وثلاثين عام عند التقديم إلى الوظيفة.

رابعا: بالنسبة للذكور يجب أن يكون المتقدم إلى طلب الوظيفة قد أدى الخدمة العسكرية ويكون قدوة حسنة.

خامسا: يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة المعلن عنها خريج من إحدى الجامعات المصرية.

سادسا: يجب أن يكون المتقدم للوظيفة مشهود له بحسن السير والسلوك.