الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ننشر الوظائف الحكومية 2024 المُعلنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

توفر بوابة الوظائف الحكومية 2024 روابط تقديم الوظائف التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وآخرها كانت مسابقة وظائف 30 ألف معلم والتي يبدأ التقديم لها خلال الشهر الجاري، وتعرض «الدستور» الوظائف الحكومية المتاحة 2024.

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 

وقد أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن بدء تلقي الطلبات لشغل أكثر من 12 ألف وظيفة حكومية الإسبوع الجاري.

 

شروط وظائف البريد المصرى 2024 وموعد التقديم رسميا والأوراق المطلوبة

 

بوابة الوظائف الحكومية 2024

ووفقًا لما أعلن عنه جهاز التنظيم والإدارة يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا من 18 يناير من العام الجاري 2024 ويستمر حتى نهاية الشهر من هنــــــــا .

 

شروط تقديم بوابة الوظائف الحكومية 

كون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.

 

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وظائف البريد المصري 2024

تم إعلان حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع أكثر من 11 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثانى، الثالث) بكافة المحافظات مع تنظيم مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

ونوه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين 243 فى وظيفة معاون خبير حسابى، معاون خبير زراعى، معاون خبير هندسى تخصص (مدنى أو عمارة) معاون خبير هندسى تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبير هندسى تخصص (ميكانيكا)، معاون خبير هندسى تخصص (كهرباء)، معاون خبير هندسى تخصص (حاسبات ومعلومات)، وذلك بالدرجة الثالثة.

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