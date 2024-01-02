توفر بوابة الوظائف الحكومية 2024 روابط تقديم الوظائف التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرها كانت مسابقة وظائف 30 ألف معلم والتي يبدأ التقديم لها خلال الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة الوظائف الحكومية 2024.. رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة 30 ألف معلم والتي يتم التقديم لها من خلال بوابة الوظائف الحكومية 2024 https://jobs.caoa.gov.eg.

ويمكن للباحثين عن الوظائف الحكومية في مصر الدخول على البوابة من خلال هذا الرابط، وإنشاء حساب جديد، ثم التقديم على الوظائف المتاحة.

وتقدم البوابة العديد من الخدمات للباحثين عن الوظائف الحكومية، منها: إمكانية البحث عن الوظائف المتاحة حسب التخصص أو الجهة أو المحافظة، إمكانية معرفة تفاصيل كل وظيفة، بما في ذلك الشروط والأوراق المطلوبة.

ويشرف على بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن تنظيم شؤون الخدمة المدنية في مصر.

تقديم مسابقة 30 الف معلم

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم عن مسابقة 30 ألف معلم لاختيار 11.114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ويبدأ تقديم مسابقة 30 ألف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 18 إلى 31 يناير 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في بيانه، شروط تقديم في المسابقة الحالية لاختيار المعلمين أنه يجب ألا يقل التقدير عن «مقبول»، وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما، ويكون صاحب مؤهل عال- تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال-تربية (معلم فصل)، ومؤهل عال-تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال-تربية نوعية (معلم فصل).