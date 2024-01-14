التخصصات المطلوبة في وظائف البريد المصري وشروط ورابط التقديم من هنا

التخصصات المطلوبة فى وظائف البريد المصرى.. واحدًا من العناوين التى تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع قرب فتح باب التقديم لوظائف البريد المصرى اعتبارًا من يوم 18 يناير الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف البريد المصرى

وتضم التخصصات المطلوبة لوظائف البريد المصرى ما يلى: محام ثالث تعيين، مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين/ مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين، مهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين، مهندس كهرباء ثالث تعيين، أخصائي بريد ثالث/ اخصائى خدمة عملاء ثالث/ اخصائى مكتب بريد ثالث تعيين.

وفق إعلان وظائف البريد المصري، تشمل الوظائف المعلن عنها 900 وظيفة، منها 861 وظيفة اخصائي بريد، اخصائى مكتب بريد، اخصائى خدمة عملاء، وعدد 20 فى وظيفة محام، و19 فى وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية: كهرباء- ميكانيكا – ميكانيكا سيارات"، ومهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف البريد المصرى

ويتطلب التقديم للتخصصات المطلوبة لوظائف البريد المصرى توافر عدة شروط فى المتقدمين وهى: أن يكون متمعتًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يتطلب التقديم لوظائف البريد المصرى، ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون التقدير العام للمتقدم "جيد" على الأقل، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب، مع ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة بمعرفة الهيئة والكشف الطبى وتحليل المخدرات.

كما يتلزم المتقدم لشغل وظائف البريد المصرى سداد رسوم مقدارها 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك المصرية، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.