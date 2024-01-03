الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: المتقدمون للوظائف الحكومية يخضعون لامتحانات إلكترونية

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أكدت مارينا ثروت، معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، أن مسابقة 30 ألف معلم تم الإعلان عنها الثلاثاء، ومستمرة حتى 31 يناير.

وأضافت معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن منظومة المسابقة المركزية خطوة مهمة لأن دستور مصر وظائف العامة حق للمواطنين بناء على الكفاءة دون وساطة ويليه قانون الخدمة العامة أن الوظائف العامة حق للمواطنين بنا على الكفاءة لذلك تم تدشين منظومة المسابقات الرسمية وبوابة الوظائف.

وأوضحت مارينا ثروت أن بوابة الوظائف وهو موقع يتم الإعلان فيه عن كل الوظائف في كل مؤسسات الدولية والشروط الخاصة بكل وظيفة، ويتم تقديم المتسابقين إلكترونيا دون أي تدخل بشرى عبر هذه البوابة.

وأشارت معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، إلى أن أي عدد يتقدم للمسابقات يتم التعامل معه ويتم عملية الفرز الإلكتروني ويتم فرز الأوراق لمعرفة مطابتهم للشروط المعلن عنها من عدمه، ويتم إجراء امتحانات إلكترونية للمتسابقين في الوظائف الحكومية.

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