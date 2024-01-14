الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط وظائف البريد المصري 2024 وأخر موعد للتقديم فيها

البريد المصري
البريد المصري

بعد الإعلان عن الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024 ويسعى الكثيرين للتقديم فيها ومعرفة الشروط الخاصة بكل وظيفة متاحة.

يمكن من خلال التقرير التالي معرفة شروط وظائف البريد المصري 2024 والوظائف المتاحة بالفعل وخطوات التقديم فيها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

شروط وظائف البريد المصري 2024

يتاح في الوقت الحالي وظائف معينة في البريد المصري وهي محام ثالث تعيين

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين - مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين - مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين، مهندس ميكانيكا ثالث تعيين - مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين، مهندس كهرباء ثالث تعيين، أخصائي بريد ثالث، اخصائي خدمة عملاء ثالث، اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين.

الشروط الأساسية لكل الوظائف:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل عال

ألا يقل التقدير عن جيد

شروط مؤهل وظيفة محام ثالث مؤهل عال ليسانس حقوق - ليسانس الشريعة والقانون

شروط مؤهل وظائف مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين / مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين

مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص ميكانيكا السيارات 

بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء

بوابة الوظائف الحكومية.. تقديم مسابقة التربية والتعليم والمستندات المطلوبة

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل ١٥١٢ معلمًا وإخصائيًا إلى الوظائف المقابلة

التقديم في وظائف البريد المصري 

يمكن التقديم في وظائف البريد المصري من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg

ثم اختيار ايقونة الوظائف 

ثم التوجه إلى وظائف الهيئة القومية للبريد 

والضغط على الوظيفة الراغب في التقديم فيها واتباع خطوات التقديم مع العلم أن اخر موعد للتقديم هو نهاية يناير الجاري.

مع العلم أنه يجب على الشخص الراغب في التقديم في وظائف البريد المصري أن يلتزم بإيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- لأي من البنوك التالي (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري).

مع ضرورة أن يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ورقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

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بعد الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة.. تعرف على لينك بوابة الوظائف الحكومية

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بوابة الوظائف الحكومية.. تقديم مسابقة التربية والتعليم والمستندات المطلوبة

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