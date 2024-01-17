الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لتعيين 101 موظف بالهيئة القومية للأنفاق

القومية للأنفاق
القومية للأنفاق

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأربعاء، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندسًا بالتخصصات الآتية (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مباني- مهندس مراقبة جودة- مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك) و5 في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 1/2/2024 حتى 15/2/2024، على الرابط الآتي https://jobs.caoa.gov.eg، ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية. 

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. بالنسبة لوظائف الهندسة: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين. 

7. بالنسبة لوظيفة أخصائي شئون مالية: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقا للتخصص المطلوب. 

8. أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل. 

9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان. 

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة. 

12. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل. 

سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 

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رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ الدستور: وزارة النقل لديها خطة طموحة.. والخط الرابع للمترو يخدم 1.5 مليون راكب يوميا (حوار)

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التنظيم والإدارة: المتقدمون للوظائف الحكومية يخضعون لامتحانات إلكترونية

13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم. 

ويحيط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من يهتم بهذا الإعلان مطالعة المستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للأنفاق تعيين 96 مهندسا مهندس اتصالات التقدم للمسابقة

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