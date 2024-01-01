رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ الدستور: وزارة النقل لديها خطة طموحة.. والخط الرابع للمترو يخدم 1.5 مليون راكب يوميا (حوار)

◄رئيس الهيئة القومية للأنفاق: تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية)

◄تم تقليل الزحام على أرصفة الركاب وخفض زمن التقاطر لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب بالمترو

◄وزارة النقل لديها خطة طموحة لتحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر الذي يعزز استخدام الكهرباء لمواجهة آثار تغير المناخ

◄تم توريد 20 قطار مكيف للخط الأول و6 قطارات للخط الثانى.. كما يتم حاليًا تصنيع 55 قطار جديد للخط الأول

◄الخط السادس سيساهم فى ربط شمال القاهرة بجنوبها وتخفيف العبء عن الخط الأول لتلبية مطالب النقل الكثيفة

◄مشروع مترو الاسكندرية يمتد بطول 21.7 كم ويشمل (20) محطة ليكون بديلًا عن قطار أبو قير الحالى

◄يتم حاليًا تشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف عن طريق شركة RATP الفرنسية والتى تقدم ذات المواصفات التشغيلية التى تدير بها خطوط المترو فى باريس

◄يتم إنشاء أول خط مونوريل بمصر لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة

◄مونوريل غرب النيل يهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

◄ الخط الرابع للمترو يخدم 1.5 مليون راكب يوميا من سكان الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة

أعلن اللواء الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق عن قيام الهيئة بتنفيذ شبكة خطوط مترو أنفاق جديدة لتلبية احتياجات الطلب على النقل وتفاقم أزمة التنقل وخاصة مع الزياة السكانية المطردة داخل إقليم القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات يتم بالتزامن مع تطوير المشروعات التى تم تنفيذها والحفاظ على مستوى الخدمة وزيادة العمر الإفتراضي للأنظمة والقطارات وخفض تكاليف العمرة والصيانة لها، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل الزحام على أرصفة الركاب وخفض زمن التقاطر لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب.

وأضاف اللواء طارق فى حواره مع الدستور أن وزارة النقل وضعت خطة طموحة لتحقيق رؤية مصر 2030 باتباع منهجية الاقتصاد الأخضر الذي يعزز استخدام الكهرباء لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال التوسع في إنشاء شبكات النقل السككي بالجر الكهربائي كما تطرق الحوار الى عدد من المشروعات الأخرى التى تقوم بها الهيئة القومية للأنفاق فى القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم وغيرها من المناطق التى تهدف جميعها إلى خدمة الركاب وتحسين مستوى الخدمة وحول ارتفاع اسعار تذاكر المترو، قال إن عمليات التشغيل لها تكلفة عالية على الدولة وطبيعى رفع سعر التذكرة والى نص الحوار.

◄أولًا: لماذا رفعتم أسعار تذاكر المترو وفى هذا التوقيت ؟

لابد أن يعرف المواطن أن هذا المرفق يكلف الدولة تكاليف باهظة، ويتحمل العديد من الأعباء من كهرباء وغاز ومرتبات وغيرها من الأعباء التى نتحملها، والارتفاع الأخير كان من المفترض أن يتم منذ 2020، وهو طبيعى جدًا، ويتزامن مع تشغيل 6 محطات والتى تمتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وهى: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج" وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

◄احتلت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من مشروعات المترو المنفذه.. فما هى تلك المشروعات ؟

الهيئة القومية للأنفاق منذ نشأتها فى عام 1983 كان هدفها القيام بأعمال الدراسات والتصميم والتنفيذ لمشروعات الأنفاق والمترو فى مصر، وطبقًا للدراسات التى أوصت بضرورة تنفيذ شبكة خطوط خطوط مترو الأنفاق لتلبية احتياجات الطلب على النقل وتفاقم أزمة التنقل وخاصة مع الزياة السكانية المطردة داخل إقليم القاهرة الكبرى حيث تم تنفيذ الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) والخط الثانى (شبرا - المنيب) والخط الثالث (عدلى منصور - الكيت كات - إمبابة - جامعة القاهرة) المراحل الأولى، الثانية، الرابعة، والجزء الأول من المرحلة الثالثة، ومع الطفرة العمرانية الهائلة التى تشهدها مصر فى إنشاء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية فتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية).

وما هى مراحل عمليات التطوير التى تتم فى هذه المشروعات ؟

لم تغفل الهيئة القومية للأنفاق أهمية التحديث المستمر للخطوط العاملة مثل الخطين الأول والثاني للمترو لتواكب التكنولوجيا الحديثة لتتماشى مع المشروعات الجارى تنفيذها ولضمان الاستمرارية والحفاظ على مستوى الخدمة وزيادة العمر الافتراضي للأنظمة والقطارات وخفض تكاليف العمرة والصيانة لها، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل الزحام على أرصفة الركاب وخفض زمن التقاطر لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب، حيث تتم بصورة دورية أعمال التحديث للقطارات والأنظمة بالخطين الأول والثانى، حيث تم توريد 20 قطار مكيف للخط الأول و6 قطارات للخط الثانى، كما يتم حاليًا تصنيع 55 قطار جديد للخط الأول والتعاقد على إعادة تأهيل 39 قطار بالخط الثانى، هذا بالإضافة لتطوير ورش الصيانة كورشة كوتسيكا بالخط الأول.

◄ماهى المشروعات الجارى تنفيذها وتقوم بها الهيئة حاليا؟

وضعت وزارة النقل خطة طموحة لتحقيق رؤية مصر 2030 بإتباع منهجية الاقتصاد الأخضر الذي يعزز استخدام الكهرباء لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال التوسع في إنشاء شبكات النقل السككي بالجر الكهربائي، فيتم حاليًا استكمال شبكة مترو الأنفاق (نهو المرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث - المرحلة الأولى من الخط الرابع)، تنفيذ( المرحلة الثالثة والرابعة ) للقطار الكهربائى الخفيف بالعاصمة الإدارية وإنشاء 2 خط مونوريل وثلاثة خطوط للقطار الكهربائى السريع إضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية.

ماهى المشروعات المستقبلية التى يتم دراستها؟ ومتى تدخل حيز التنفيذ؟

تشمل الخطة الاستراتيجية للهيئة مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030 منها تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو (الفسطاط - الرحاب)، إمتداد الخط الأول للمترو حتي شبين القناطر، تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هيلوبوليس - مطار القاهرة)، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها.

إلى مدى وصلت الأعمال فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث ومتى يتم العمل فى الخط السادس ؟

المرحلة الثالثة بتنقسم لثلاث أجزاء، تم افتتاح الجزء الأول منها فى أكتوبر 2022 فى المسافة من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات، وحاليًا الجزء الثانى فى تجارب التشغيل التجريبى ومخطط افتتاحه للجمهور أوائل عام 2024 وهذا الجزء يمتد بطول 6.6 كم وعدد 6 محطات وبتخدم اهالينا فى إمبابة والبوهى والقومية وصولًا للطريق الدائرى والربط مع محور روض الفرج.

الجزء الثالث والأخير من المرحلة والممتد من محطة الكيت كات فى اتجاه المهندسين وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة للربط مع الخط الثانى للمترو والمرحلة يتم تنفيذها حاليًا ووصلت نسبة إنجاز الأعمال حوالى 88.5% ومخطط تشغيلها للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.

أما بخصوص الخط السادس فسيساهم فى ربط شمال القاهرة بجنوبها وتخفيف العبء عن الخط الأول لتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادى الجديدة جنوبًا ومخطط إنشاء فرعة أخرى من الخط حتى منطقة طرة البلد، ويبلغ طول الخط 34 كم وعدد 26 محطة، وحاليًا احنا فى مرحلة الدراسة النهائية للمشروع تمهيدًا لطرحه للتنفيذ.

وماذا عن مشروع القطار الكهربائى ؟

يمتد من محطة عدلى منصور التبادلية (المحطة الإنتهائية للخط الثالث للمترو) موازى لطريق (القاهرة - الاسماعيلية) الصحراوى مرورًا بمدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر )، ثم يتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ثم المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية ليصل الطول الكلى للمسار 111 كم وعدد 20 محطة.

وقد تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70 كم وعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة والتى تمتد داخل العاصمة الإدارية بطول 20.4 كم وعدد 4 محطات (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية) حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 37%، والمرحلة الرابعة التى تمتد من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم بعدد 3 محطات (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة) حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 10%.

وجارى دراسة تنفيذ المرحلة الخامسة والتى تمتد بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول 5.5 كم وعدد 1 محطة.

وتكمن أهمية مشروع القطار الكهربائى فى ضمان سرعة الإنتقال من خلال وسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة بين القاهرة والمدن الجديدة بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية مما يشجع على المعيشة والعمل فى هذه المدن ويجعلها مناطق جاذبة للسكان للخروج من القاهرة إلى المدن الجديدة والعكس.

وماذا عن مترو الاسكندرية وترام الاسكندرية ؟ مواعيد البدء والتشغيل ؟

اشتملت خطة الهيئة القومية للأنفاق على مشروعات بمدينة الإسكندرية والتى تعتبر ثانى المحافظات إزدحامًا طول العام وبالأخص في فصل الصيف فكان البدء في تنفيذ مشروع مترو الأسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" ويشمل (20) محطة ليكون بديلًا عن قطار أبو قير الحالى المتهالك الذى يعانى من تواجد عدد (14) مزلقان على المسار بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة وتعانى محطاته من تدهور الخدمات بها، وذلك بهدف زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة.

كما يجرى حاليًا طرح أعمال إعادة تأهيل ترام الرمل والذي يعاني من حالة تدهور البنية التحتية والأنظمة إضافة إلى ان عدد الركاب الحالي له في إنخفاض مستمر نظرًا لسوء الحالة الفنية لمكوناته وأنظمته وإنخفاض الكفاءة التشغيلية واستخدام الركاب لوسائل نقل أخرى بديلة مما يؤدي إلى مزيد من الإزدحام. ويبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة ويبدأ مساره من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو - جانكليس - الوزارة - رشدي - مصطفى كامل - سيدي جابر - سبورتنج - الإبراهيمية – الرمل)، بعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة الحالية من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة وستزيد سرعة التشغيل من 11كم/ساعة

إلي 21 كم/ساعة وسيقل زمن التقاطر من (9) دقائق إلي (3) دقائق.

تقوم هيئة الأنفاق بعدد من المشروعات الضخمة مع القطاع الخاص.. هل يمكن معرفة تلك المشروعات.. ومن هى تلك الشركات ؟

تولى الدولة اهتماما كبيرا بضرورة شراكة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وخاصة لما تملكه حاليًا تلك الشركات من خبرات تنافس بها الشركات العالمية، فضلًا على التوجه الحالى بضرورة توطين الصناعة المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية للسوق المصرى، وعلى سبيل المثال مشروع المونوريل يتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية والمحطات من خلال شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم، أيضًا محطات القطار السريع يتم تنفيذ الأعمال المدنية لها بمعرفة شركات مصرية وطنية.

وعن الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبى فيتم من خلال الشراكة فى أعمال التشغيل والصيانة لنقل الخبرات الأجنبية فى هذا المجال للحفاظ على أصول المشروعات وضمان استدامتها، فيتم حاليًا تشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف عن طريق شركة RATP الفرنسية والتى تقدم ذات المواصفات التشغيلية التى تدير بها خطوط المترو فى باريس. أيضًا فى إطار توطين الصناعة تم الشراكة مع شركة هيواندي روتيم الكورية لانتاج الوحدات المتحركة للمترو في مصنع سيماف بحلوان ومصنع نيرك بشرق بورسعيد وبالفعل يتم حاليًا تجميع عدد من قطارات مترو الخط الثالث بمصنع سيماف، وأيضًا مخطط الشراكة مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ مجمع صناعي بالمنطقة الصناعية ببرج العرب لانتاج الوحدات المتحركة وكذلك الأنظمة الكهربائية.

ماذا عن مونوريل شرق النيل وغرب النيل إلى أن وصلت الأعمال ومواعيد العمل ؟

يتم إنشاء أول خط مونوريل بمصر لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة حيث يمتد مساره من محطة الأستاد بصلاح سالم ممتدًا بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة الاستاد ومع القطار الكهربائى الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الأدارية) في العاصمة الإدارية الجديدة ويصل طوله إلى 56.5 كم وعدد 22 محطة ويصل عدد الركاب إلى 500 ألف راكب/اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ حاليًا 75% ومخطط إفتتاحه في أكتوبر 2024.

وفيما يخص مونوريل غرب النيل فالمشروع يهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إضافة إلى خدمة التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر حيث سينقل ما يقارب من 500 ألف راكب/اليوم، ويمتد مسار المونوريل بطول 42 كم وعدد 12 محطة من محطة وادي النيل بمنطقة المهندسين حيث سيتم تبادل الخدمه مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد بمحازة محور 26 يوليو مرورًا بمناطق المريوطية والمنصورية، حتى يصل إلى مدينة الشيخ زايد عند هايبر ثم يستمر إلى مدينة السادس من اكتوبر ويعبر الأحياء السكنية بالمدينة حتي يصل إلى المنطقة الصناعية ومنطقة أكتوبر الجديدة كما سيتم تبادل الخدمة مع القطار السريع (السخنة /مطروح) في محطة نقابة المهندسين وبلغت نسبة التنفيذ 55% ومخطط افتتاحه فى أكتوبر 2024.

هناك تقدم أعمال فى الخط الرابع إلى أن وصلت هذه الأعمال ومواعيد عملها؟

الخط الرابع لمترو الأنفاق هو أساس ربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وسيقدم خدمة لنقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة حيث من المتوقع خدمة حوالى 1.5 مليون راكب يوميا ويمتد مساره بطول 42 كم وعدد 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين كالتالي:

المرحلة الأولى والجاري تنفيذها حاليًا والتى تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة تبدأ من محطة (حدائق الأشجار) علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

المرحلة الثانية والتى تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مرورًا بمدينة نصر والرحاب.

وفيما يخص أعمال تنفيذ المشروع فيتم تنفيذه من خلال تحالف شركات مصرية وطنية تقوم ولأول مرة بتنفيذ الأعمال النفقية باستخدام 6 ماكينات حفر نفقى يقوم على إدارتها طاقم من المهندسيين المصريين، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية حوالى 25% ومخطط الإنتهاء من المشروع بحلول عام 2026.

خط القطار السريع ( الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أبوسمبل) الخط الأزرق ماذا عنه؟

فيما يتعلق بتنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع على مستوى الجمهورية تشتمل على ثلاث خطوط بطول 2000 كم والتى تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل الأخضر المستندام فى مصر، والتى تعكس أهميتها على العديد من القطاعات منها تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والسياحية في أنحاء الجمهورية إضافة إلى المساهمة فى استراتيجية الدولة فى جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.

الخط الأول (السخنة - الإسكندرية - العلمين – مطروح) ويمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 21 محطة وسيتم ربطه بشبكة النقل بالجر الكهربائى بالقاهرة الكبرى من خلال الربط مع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية والجارى تنفيذه بنسبة 55%.

الخط الثانى (الفيوم/أبو سمبل): ويمتد من محطة الفيوم / بني سويف وحتي محطة أبو سمبل بطول 1100 كم وعدد 36 محطة غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، ويساهم المشروع فى خفض زمن الرحلة من القاهرة إلى أسوان ليصل إلى حوالى 4 ساعات في الوقت الذى يتراوح فيه زمن الرحلة حاليا بشبكة القطارات القديمة بين 13 و17 ساعة في الحالات الطبيعة التي تخلو من الأعطال ويتراوح بين 8 و12 ساعة عبر طريق الصعيد بالسيارات مما يعنى أن زمن الرحلة سينخفض إلى 25% تقريبا من وقت الرحلة الحالي والذي يجرى تنفيذ الأعمال المدنية له بنسبة 15%.

الخط الثالث (قنا - سفاجا): يمتد المسار من محطة قنا ويستمر شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كم وعدد 3 محطات، ويسهام فى تنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر (الغردقة) وجنوب الصعيد ( الأقصر - أسوان - أبوسمبل ) والتى تتيح للشركات السياحية مرونة أكثر في تنويع البرامج السياحية فضلًا على ربط ميناء سفاجا البرى بشبكة سكك حديدية سريعة.

اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الانفاق اثناء حواره مع الدستور

اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الانفاق اثناء حواره مع الدستور

اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الانفاق اثناء حواره مع الدستور

اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الانفاق اثناء حواره مع الدستور