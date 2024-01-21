الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق طبيعية لدعم هرمونات السعادة.. اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا

هرمونات السعادة
هرمونات السعادة

عندما تكون الهرمونات أو الناقلات العصبية متوازنة بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حياة متوازنة وهادئة وسعيدة، الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين والإندورفين هي الهرمونات المسؤولة عن إبقائنا هادئين وسعداء،  شاركتنا طبيبة العلاج الطبيعي كورينا دونلاب بعض النصائح حول كيفية دعم هذه الهرمونات السعيدة بشكل طبيعي. 

الدوبامين: يلعب هذا الهرمون دورًا في تحفيزنا ومساعدتنا على الاستمرار في التركيز، يمكننا دعم هذا الهرمون من خلال الاستماع إلى الموسيقى الجيدة والحصول على كمية كافية من البروتين والحصول على نوم مناسب. 

الإندورفين: يساعدنا هذا الهرمون على التعامل مع التوتر أو الألم. من خلال ممارسة الرياضة مع مجموعة أو التأمل، يمكننا دعم إنتاج الإندورفين. 

الأوكسيتوسين: يرتبط هذا الهرمون بالولادة والرضاعة والجنس، من خلال مشاركة وجبة مع أحد أفراد أسرته أو قضاء الوقت مع الأشخاص الذين نشعر بالسعادة معهم، يمكننا دعم الأوكسيتوسين. 

السيروتونين: يؤثر هذا الهرمون على العمليات اليومية للجسم بما في ذلك الأكل والنوم والهضم وتنظيم المزاج. من خلال القيام بمذكرات الامتنان، أو المشي في الطبيعة، يمكننا المساعدة في إنتاج السيروتونين. 

خيارات صحية

إن اتخاذ خيارات صحية بشأن نظامك الغذائي يمكن أن يجعلك تشعر أنك أقوى عاطفيًا. أنت تفعل شيئًا إيجابيًا لنفسك، مما يرفع من احترامك لذاتك، يساعد النظام الغذائي الجيد عقلك وجسمك على العمل بكفاءة أيضًا. تهدف إلى اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية الرئيسية 

حتى التمارين المعتدلة تطلق مواد كيميائية في دماغك تعمل على تحسين مزاجك. يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل والحصول على المزيد من الطاقة والحفاظ على صحة قلبك، اختر تمرينًا تستمتع به. إذا كان ذلك مفيدًا، فافعل ذلك مع صديق أو استمع إلى الموسيقى، يجب على البالغين أن يستهدفوا 150 دقيقة في الأسبوع.

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