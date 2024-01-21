الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

في الإجازة.. أستاذ طب نفسي ينصح باصطحاب الأبناء لزيارة المشروعات القومية

الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الطلاب يستمتعون بإجازة نصف العام أكثر من إجازة نهاية العام لأنها قصيرة ويشعر فيها الطفل أنه قام بعدة أنشطة خلالها، لذلك فعلى الآباء استغلال إجازة نصف العام التي يحصل عليها أبناؤهم لتنمية الوعي والمعرفة لديهم.

وأضاف  فرويز، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن على الآباء اصطحاب أبنائهم في إجازة نصف العام لرحلات التنزه والزيارات كبديل عن جلوسهم أمام شاشات الموبايل وأمام مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على أكثر من 85 % من الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة.

أستاذ الطب النفسي يتحدث عن دور أولياء الأمور لتنمية مواهب ومهارات أبنائهم

وكشف أستاذ الطب النفسي عن ضرورة أن تتضمن الزيارات والتنزه زيارة المصانع والمشروعات القومية ليس فقط المتاحف والأماكن الأثرية، لافتًا إلى ضرورة التوازن في تعريف الأطفال بالمعلومات والمعرفة عن مصر الماضي والحاضر والمستقبل. 

 

أستاذ الطب النفسي إجازة نصف العام والمشروعات القومية المصانع المتاحف

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