الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: مصر تتحرك بدور ريادى ومحورى لدعم الأشقاء فى فلسطين

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن جهود الدولة المصرية والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مع مختلف الدول تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، وتكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي الواضحة في هذا الملف، وجعلت المجتمع الدولي يرمى بثقل القضية الفلسطينية على عاتق الدولة المصرية.

 مصر هى اللاعب الرئيسى فى القضية الفلسطينية على جميع المحاور

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر هي اللاعب الرئيسي في القضية الفلسطينية على جميع المحاور، سواء السياسي أو الإنساني، كما أنها تتحرك في إطار دورها الريادي والمحوري لدعم الأشقاء في فلسطين.

الدولة المصرية أظهرت للمجتمع الدولى أن المساعدات وصلت عبر معبر رفح 

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن نجاح مصر بامتياز في هذه المحاور لأن إسرائيل دائما كانت تمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة، لكن الدولة المصرية أظهرت للمجتمع الدولي أن المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح دخلت إلى قطاع غزة، ولم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، وتحركت في هذا الاتجاه لإدخال المساعدات لشمال غزة الذي كان يرفض الاحتلال دخول المساعدات إليه وأيضا إلى وسط وجنوب القطاع.

 

أستاذ العلاقات الدولية الإحتلال الإسرائيلي الأكاذيب المجتمع الدولي القضية الفلسطينية فلسطين المساعدات غزة

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