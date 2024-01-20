"إكسترا نيوز" تستعرض جهود دعم الدولة للتحول الرقمي

أصبح التحول الرقمي توجه مهم بعد الثورة الصناعية الرابعة واتسمت بانتشار الأجهزة الحاسوبية وتنوع استخداماتها ووفرة المعروض منها وإتاحتها للاستهلاك والاستفادة منها لجميع دول العالم.

وتسعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وفي هذا الصدد، تستعرض فضائية "إكسترا نيوز"، جهود دعم الدولة للتحول الرقمي:

_100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الإنترنت.

_110 مليار جنيه استثمارات لزيادة أعداد أبراج المحمول.

_150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية.

التحول الرقمي

_168 خدمة على منصة مصر الرقمية باستثمارات 32 مليار جنية.

_55 ملايين جنية تكلفة مشروعات التحول الرقمي في قطاعات الدولة.

_5 مليار دولا صادرات مصر الرقمية بنسبة نمو 10% سنويًا.