السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"متحدث الأرثوذكسية" يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل الاحتفال بعيد الغطاس، قائلًا:" إن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس، وهو من الأعياد الكنيسية المهمة وهو العيد الثالث في الترتيب وصلاة القداس تقام ليلًا".

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"،  أن قداس عيد الغطاس يقام مساء يوم العيد مثل عيد القيامة المجيد، لافتًا إلى أن العيد له مظاهر اجتماعية معروفة جدا يعرفها كل المصريين ويأخذ شكل  تناول أكلات معينة، ومنها أن القداس يقام في الصباح الباكر.

وأوضح القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الاحتفال بعيد الغطاس يكون مرتبطا بتناول القصب واليوسفي.

الاحتفال بعيد الغطاس

ويستمر طقس عيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث تقيم الكنائس القداس كل كنيسة حسب ظروفها، حيث يصلى أقباط من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة التاسعة، فيما تقيم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، وبعد القداس ينصرف المصلون، على أن يعود الاقباط للصيام يوم الجمعة عن السمن واللبن والبيض واللحوم.

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد يوم 20 يناير الجارى، حيث يطلق عليه العديد من المسميات منها: عيد الظهور الإلهى، عيد العماد، كما يتمثل الغطاس فى عصرنا الحالى بالمعمودية، حيث يتم تغطيس الطفل بالماء بعد أن يتجاوز الأربعين يوما من ولادته،و قداس عيد الغطاس  يبدأ ليلة العيد وهو القداس الباكر. 

القمص موسى ابراهيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الغطاس صلاة القداس لقصب واليوسفي

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