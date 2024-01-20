رئيس الوزراء يستمع لقصص نجاح رواد الأعمال والمهنيين بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بأسوان، إلى قصص نجاح مجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين، وخريجي البرامج التدريبية المقدمة من المركز، حسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز".

في هذا الإطار، استعرض عدد من رواد الأعمال أنشطة شركاتهم الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تم احتضانها داخل مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، واستفادت من خدمات الدعم التقني والتجاري، حيث تتنوع أنشطة عمل الشركات في مجالات مختلفة تشمل أشباه الموصلات، وتطبيقا على الهاتف المحمول لجمع وإعادة تدوير النفايات في المجتمعات الزراعية، بالإضافة إلى توفير دراجات كهربائية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة أسوان، وتطبيق على الهاتف المحمول يربط العملاء بمحلات البقالة.

وأوضح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين الذين حصلوا على تدريب داخل المركز؛ لتنمية مهاراتهم في مجال العمل الحر، قصص نجاحهم في العمل عن بُعد عبر منصات العمل الحر مع عملاء خارج مصر من مختلف دول العالم لتصدير الخدمات الرقمية، حيث يتراوح متوسط الدخل لعدد منهم من 500 دولار حتى أكثر من 1000 دولار شهريا.