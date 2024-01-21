البهواشى: مصر حولت ثروتها البشرية إلى اقتصادية عبر ربط التعليم الفنى بسوق العمل

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن القوة البشرية المصرية مصدر قوة، كما أن تركها سيكون عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن مصر تقوم بتحويل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب المصري وتطويرهم لمواكبة كافة سبل التطور على مستوى العالم.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السعي لتصدير العمالة المصرية للخارج وتوفير عمل لائق للشاب المصري، يستلزم أن يسعى الشباب لتطوير ذاته لما يستقدم من تكنولوجيا، التي يتمّ تحديثها وتطويرها كل يوم.

أهمية تدريب الشباب في مجال “تكنولوجيا المعلومات”

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية وهو ما يحتاج إلى تأهيل الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، لخلق كوادر بشرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا التي يتم استيرادها واستخدامها.