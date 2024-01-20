السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آخرها بأسوان.. خبير اقتصادي يُعدد أهمية المشروعات التنموية في صعيد مصر

محمد الكيلاني
محمد الكيلاني

كشف محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أهمية المشروعات التنموية في صعيد مصر، بعد تفقد رئيس الوزراء لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة أسوان، مؤكدًا أنها مهمة جدًا في إعادة مبدأ العدالة الاجتماعية لهذا الجزء الكبير والعزيز علينا كمصريين.

وقال كيلاني في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن الدولة بتنفيذ تلك المشروعات في صعيد مصر تحاول إعادة تقسيم الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلتها، متابعًا: "وذلك عن طريق عمل بنية تحتية اقتصادية قوية جدًا في هذا القطاع المهم جدًا".

خبير اقتصادي: صعيد مصر بقعة غالية تضم عددًا كبيرًا من السكان

كما أشار إلى أن صعيد مصر جزء غالِ جدًا ويضم عددًا كبيرًا من السكان، موضحًا أن الدولة بتنفيذ تلك المشروعات تعيد المواطن الصعيدي الذي كان مُهجرًا إلى بعض المحافظات وبالتالي تخفيف الضغط على القاهرة والجيزة وبعض المناطق الصناعية في مصر بإعادة أهل الصعيد أهل محافظاتهم.

أسوان مشروعات صعيد مصر المشروعات التنموية اكسترا نيوز

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