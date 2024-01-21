أسعار السلع التموينية 2024 وسعر الأرز والسكر في الأسواق (تفاصيل)

يصرف أصحاب بطاقات التموين السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهايته حسب قرار وزير التموين علي مصيلحي، ولم تتغير أسعار السلع التموينية 2024 عن الشهر الماضي، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

أسعار السلع التموينية 2024 لشهر يناير

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

1 جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

كم سعر كيس الارز؟

وصل سعر كيس الارز اليوم الاحد الموافق 21 يناير 2024 في الأسواق إلى 33.47 جنيه للكيلو، بينما سجل الفول المعبأ 45.38 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الدقيق 24 جنيه، ويقل سعر في السلع التموينية.

كام سعر السكر اليوم في مصر؟

سجل سعر السكر اليوم 35.48 جنيه/ للكيلو، وبلغ سعر لتر زيت عباد الشمس 68.68 جنيه، وبلغ سعر كيلو المكرونة 23.78 جنيه، ويقل سعره عن ذلك في السلع التموينية.

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