الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السكر بـ12 والزيت بـ30.. تعرف على أسعار السلع التموينية بمنافذ البيع

السلع التموينية
السلع التموينية

حرص محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، خلال الأيام القليلة الماضية على تفقد السلاسل التجارية والمنافذ السلعية بعددِ من الأحياء، واتخذ بعض الإجراءات المكثفة لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق ومنافذ البيع، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

txt

التموين توضح دور البورصة المصرية للسلع

txt

النائب حسن عمار يطالب وزير التموين باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الأسواق

أسعار السلع التموينية 

ورصدت "الدستور" أسعار السلع بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والتي جاءت على النحو التالي، سكر وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيها، زيت خليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، مكرونة وزن 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا، مكرونة وزن 400 جم بسعر 6.5 جنيها.

أيضا سعر عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، فول  وزن 500 جم بسعر 9.00 جنيهات، دقيق وزن 1 كجم ورقي أو بلاستيك بسعر 18.00 جنيهًا، مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات،.تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيها، جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيها.

أسعار السلع التموينية بمنافذ البيع

كما أن سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا، مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا، کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات، صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيها، لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها، خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات، کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيها، بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات، بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيها، بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيها، بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات، بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيها، طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيها، قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

أسعار السلع التموينية بمنافذ البيع أسعار السلع التموينية محافظ الجيزة أحمد راشد والمنافذ والأسواق السلع الأساسية

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يهز غرب البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا