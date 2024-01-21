السكر بـ12 والزيت بـ30.. تعرف على أسعار السلع التموينية بمنافذ البيع

حرص محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، خلال الأيام القليلة الماضية على تفقد السلاسل التجارية والمنافذ السلعية بعددِ من الأحياء، واتخذ بعض الإجراءات المكثفة لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق ومنافذ البيع، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أسعار السلع التموينية

ورصدت "الدستور" أسعار السلع بمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والتي جاءت على النحو التالي، سكر وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيها، زيت خليط وزن 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، مكرونة وزن 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا، مكرونة وزن 400 جم بسعر 6.5 جنيها.

أيضا سعر عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، فول وزن 500 جم بسعر 9.00 جنيهات، دقيق وزن 1 كجم ورقي أو بلاستيك بسعر 18.00 جنيهًا، مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات،.تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيها، جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيها.

أسعار السلع التموينية بمنافذ البيع

كما أن سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا، مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا، کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات، صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات، صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيها، لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها، خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات، کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيها، بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات، بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيها، بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيها، بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات، بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيها، طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيها، قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.