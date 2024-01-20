التموين توضح دور البورصة المصرية للسلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع هي أداة اقتصادية جديدة ومنصة إلكترونية تربط البائع مع المشتري مباشرة، مشيرا إلى أنه تم بدء التداول العام الماضي، وتحتوي على 10 سلع.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك شركات تكون عضوا فى البورصة المصرية لكي يسمح لها بالتداول، معلقًا: “نطرح الأقماح والسكر والردة والفضة والذهب والصويا والملح والأجبان والألبان والمنظفات”.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن دور تلك البورصة هو التخلص من الوسطاء على أساس طرح السلع مباشرة.