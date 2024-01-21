الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أخر تحديث لحظي للأسعار.. سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

مع الزيادات الهائلة التي يشهدها سعر الذهب على مدار الأيام الماضية يبحث الكثير من المواطنين عن سعر سبائك الذهب خاصة سبيكة الذهب عيار 24 لحفظ أموالهم خاصة في السبائك التي لا يكون فيها مصنعية عند الشراء.  

ننشر في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 واخر تحديث لسعر الذهب للبيع والشراء اليوم الاحد 21 يناير 2024.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

 

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 تبلغ 20،698.57 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24  تبلغ10،349.29 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام تبلغ206،985.71 جنيه

سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تبلغ 1،131.43 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 تبلغ 41،397.14  جنيه

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 24

4068.5 جنيه للبيع

4011.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

3729.5 جنيه للبيع

3677.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

3560 جنيه للبيع

3510 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

3051.5 جنيه للبيع

3008.5 جنيه للشراء

تحديث.. سعر سبيكة الذهب اليوم بـ مصر بالجنية المصري وتراجع في السعر المحلي

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

سعرالذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب عيار 14

2373.25 جنيه للبيع

2340 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

2034.25 جنيه للبيع

2005.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1525.75 جنيه للبيع

1504.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

28480 جنيه للبيع

28080 جنيه للشراء

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سعر ذهب بي تي سي  BTC

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 30945 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 15390 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 88460 جنيه

 

سعر الذهب بالدولار 

 

سعر أونصة

2031  دولار أمريكي  بيع

2030  دولار أمريكي شراء.

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