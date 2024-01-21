أخر تحديث لحظي للأسعار.. سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24
مع الزيادات الهائلة التي يشهدها سعر الذهب على مدار الأيام الماضية يبحث الكثير من المواطنين عن سعر سبائك الذهب خاصة سبيكة الذهب عيار 24 لحفظ أموالهم خاصة في السبائك التي لا يكون فيها مصنعية عند الشراء.
ننشر في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 واخر تحديث لسعر الذهب للبيع والشراء اليوم الاحد 21 يناير 2024.
سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 تبلغ 20،698.57 جنيه
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 تبلغ10،349.29 جنيه
سبيكة ذهب 50 جرام تبلغ206،985.71 جنيه
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تبلغ 1،131.43 جنيه
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 تبلغ 41،397.14 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
4068.5 جنيه للبيع
4011.5 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22
3729.5 جنيه للبيع
3677.25 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 21
3560 جنيه للبيع
3510 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 18
3051.5 جنيه للبيع
3008.5 جنيه للشراء
سعرالذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2373.25 جنيه للبيع
2340 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12
2034.25 جنيه للبيع
2005.75 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 9
1525.75 جنيه للبيع
1504.25 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
28480 جنيه للبيع
28080 جنيه للشراء
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سعر ذهب بي تي سي BTC
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 30945 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 15390 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 88460 جنيه
سعر الذهب بالدولار
سعر أونصة
2031 دولار أمريكي بيع
2030 دولار أمريكي شراء.
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