السبيكة عيار 24| تراجع سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في ختام التعاملات

سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في ختام التدولات من الموضوعات المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة بعد أن شهد المعدن الأصفر زيادة كبيرة حركات غير مسبوقة في أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا يتابع قطاع كبير منهم بانتباه شديد سعر المعدن الأصفر، وارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير في السوق الموازي ليصل إلى مستويات تاريخية، كما شهدت أسواق الصاغة وعمليات التسعير حالة من عدم الاستقرار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر 2024

باختتام تعاملات الصاغة اليوم السبت 20 يناير 2024، استقر سعر الذهب ليحافظ على آخر انخفاض سجله خلال منتصف التعاملات، وهو عكس حال المعدن الأصفر منذ بداية العام الجاري مع كثافة الاقبال على شرائه.

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في ختام التعاملات

وتراجع سعر الذهب اليوم بشكل عام إذ انخفض الجرام عيار 24 بمقدار 69 جنيهًا، بينما تناقص سعر الذهب عيار 21 بحوالي 60 جنيهًا وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 51 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاضًا بحوالي 480 جنيه.

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 عالميًا بالدولار

حافظ سعر الذهب عالميًا على استقراره بعد أن سجل انخفاضًا بلغ دولارًا واحدًا صباح اليوم، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 2029 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024

حافظ سعر الذهب اليوم السبت، الموافق 20 يناير 2024، بختام تعاملات الصاغة على آخر انخفاض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

سعر الذهب اليوم السبت بعيار 24

كان 4011 جنيهًا، مع تسجيل انخفاض قدره 69 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت بعيار 21

كان 3510 جنيهات، بعد تراجع قدره 60 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت بعيار 18

بلغ 3009 جنيهات، بعد انخفاض بقيمة 51 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل إلى 28080 جنيهًا، بعدما تراجع بنحو 480 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

تأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالتغيرات في السوق المحلي، حيث شهد انخفاضًا في سعر الجرام، حيث انخفضت قيمته إلى 124،651 جنيهًا في سوق الصاغة، يتميز الذهب عيار 24 بأنه يحتوي على 31 جرامًا للأوقية، ويعتبر من أعلى جودة وأقل درجة تشكيل في مصر.