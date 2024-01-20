كم سعر سبيكة الذهب 1 جرام وقيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية؟

تيسأل الكثير من المواطنين عن سعر سبيكة الذهب 1 جرام وذلك عقب كسر الجرام من عيار 24 حاجز الـ 4000 جنيه بفعل تذبذب العملة الأمريكية في السوق الموازي وارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بسبب توتر الأوضاع في قطاع عزة وتوجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

يشهد سعر سبيكة الذهب 1 جرام ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية في محلات الصاغة المصرية حيث تراجعت الأسعار بقيمة 1% في البورصة العالمية وبقيمة 20 دولارا بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية عقب تصريحات الفيدارلي الامريكي التي باعت سيناريو خفض الفائدة حيث جاءت الأسعار كما يلي كما يلي:-

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام نحو 3.562 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام نحو 8.500 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام نحو 16.839 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام نحو 33.290 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام نحو 66.126 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 50 جرام نحو 164183 جنيه بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 100 جرام نحو 327720 جنيه بدون مصنعية.

سجلت أونصة الذهب وزن 31 جرام نحو 102.536 جنيه بدون مصنعية.

قيمة المصنعية في سبائك الذهب

تبلغ قيمة المصنعية في سبائك الذهب والتي تختلف من محل لأخر كما يلي:-

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لسبيكة الذهب وزن 1 جرام تتراوح من 75 - 85 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لسبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تتراوح من 66 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لسبيكة الذهب وزن 5 جرام تتراوح 60 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لسبيكة الذهب وزن 10 جرام تتراوح من 60 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لسبيكة الذهب وزن 20 جرام تتراوح من 56 جنيه.

قيمة المصنعية والدمغة والضريبة لأونصة الذهب وزن 31 جرام تتراوح من 56 جنيه.

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