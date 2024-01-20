حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع أيام شهور شهر طوبة القبطي والذي يعد أكثر الشهور القبطية برودة خلال فصل الشتاء حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم أيامه.

حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث أصدرت بيانها اليومي الذي أكدت خلاله استمرار حالة من انخفاض في درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-



حالة الطقس اليوم في القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات المجاورة طقسا دافئ خلال ساعات النهار مع وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى العاصمة وتوقع خبراء الأرصاد وجود طقس دافئ في ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد باردا على باقي الانحاء.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أصدرت الأرصاد بيانها اليومي الذي أكد أن حالة الطقس اليوم في الاسكندرية ستكون دافئ خلال ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل خاصة المتأخرة منها وحذرت الهيئة من الظواهر الجوية المتوقعة تزامنا مع بداية نوة الغطاس في محافظة الإسكندرية والتي تعتبر من النواة شديدة البرودة.

أوضحت الأرصاد تساقط الثلوج والامطار والتي تستمر لمدة 3 أيام وتضرب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء ونصحت الأرصاد سكان محافظة الإسكندرية بارتداء ملابس ثقيلة تتناسب مع الحالة الجوية خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.