السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع أيام شهور شهر طوبة القبطي والذي يعد أكثر الشهور القبطية برودة خلال فصل الشتاء حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم أيامه.

حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث أصدرت بيانها اليومي الذي أكدت خلاله استمرار حالة من انخفاض في درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-


حالة الطقس اليوم في القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات المجاورة طقسا دافئ خلال ساعات النهار مع وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى العاصمة وتوقع خبراء الأرصاد وجود طقس دافئ في ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد باردا على باقي الانحاء.

txt

ارتفاع الحرارة وشبورة تصل للضباب.. "الأرصاد": طقس دافئ اليوم والعظمى بالقاهرة 23

txt

"الأرصاد": انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار اعتبارًا من الإثنين المقبل

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أصدرت الأرصاد بيانها اليومي الذي أكد أن حالة الطقس اليوم في الاسكندرية ستكون دافئ خلال ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل خاصة المتأخرة منها وحذرت الهيئة من الظواهر الجوية المتوقعة تزامنا مع بداية نوة الغطاس في محافظة الإسكندرية والتي تعتبر من النواة شديدة البرودة.

أوضحت الأرصاد تساقط الثلوج والامطار والتي تستمر لمدة 3 أيام وتضرب السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء ونصحت الأرصاد سكان محافظة الإسكندرية بارتداء ملابس ثقيلة تتناسب مع الحالة الجوية خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

txt

"الأرصاد": غدًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

txt

"الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً

توقعات حالة الطقس اليوم وغدا السبت في مصر بالقاهرة والإسكندرية 

الآن.. حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجه مئويه

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 فى البنوك المصرية

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية