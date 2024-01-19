الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع الحرارة وشبورة تصل للضباب.. "الأرصاد": طقس دافئ اليوم والعظمى بالقاهرة 23

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقى الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

اضطرابات جوية غدًا.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة

حالة البحرين المتوسط والأحمر 


وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، والبحر الأحمر: خفيف: معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر).
 

"الأرصاد" تحذر: لا تنخدعوا بالطقس خلال فترات النهار

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا

ويظل التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا مستمر، حيث يظل تأثيرها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحا حتى التاسعة صباحا تقريبا.

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد حذرت من أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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