الأرصاد: فرق درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيؤدي إلى انتشار نزلات البرد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن هناك فرق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وذلك سيؤدي إلى انتشار نزلات البرد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء شتوية مائلة للدفء على المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، الخميس، تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة ليلًا، لافتة إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 12 درجة مئوية، والأجواء ليلًا تكون شديدة البرودة في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.