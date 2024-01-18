الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: فرق درجات الحرارة نهارًا وليلًا سيؤدي إلى انتشار نزلات البرد

البرد
البرد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن هناك فرق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وذلك سيؤدي إلى انتشار نزلات البرد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء شتوية مائلة للدفء على المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، الخميس، تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة ليلًا، لافتة إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 12 درجة مئوية، والأجواء ليلًا تكون شديدة البرودة في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

الطقس حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس الأرصاد

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع

القاهرة الإخبارية: الاحتلال نبش المقبرة المجاورة لمستشفى ناصر

الجامعة العربية تعقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيرانى شمال العراق

وزير خارجية اليونان: نعمل على عودة أهل غزة لأرضهم دون أى إرهاب

وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجى فى المنطقة

وزير خارجية اليونان: نثنى على اقتراحات مصر بوقف إطلاق النار فى غزة

وزير خارجية اليونان: متفائلون بمستقبل علاقتنا مع مصر

حمزة عبدى: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال غير قانونية

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

اليوم.. استكمال محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة في الجيزة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على القرض الياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

"الهلال الأحمر" تبدأ فى تجهيز المرحلة الثانية من مخيم النازحين بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد